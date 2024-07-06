هل الصفقات السياسية وراء فشل طريق ديوانية - نجف؟

على الرغم من انجاز المشروع قبل اشهر الا ان طريق ديوانية - نجف يعاني من التخسفات التي تسببت بحوادث كثيرة، في حين عزت لجنة البلديات بمجلس المحافظة اسباب تلكؤ المشروع الى تحويله لشركات فاشلة من خلال صفقات سياسية.المواطنون ينتقدون تهالك الطرقات والشوارع.. شاهد هذا التقرير من الديوانية.