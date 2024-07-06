محرم.. شوارع مدينة النجف توشحت باللون الاسود

شوارع مدينة النجف توشحت باللون الاسود إستعداداً لمحرم.



توشحت شوارع مدينة النجف باللونِ الاسود، ونُشرت رايات الحزنِ ايذانا ببدء شهر محرم الحرام، كما بدأ اصحاب المواكب بنصب مواكبِهم



شاهدوا هذا التقرير الذي أعده طلال حسن!