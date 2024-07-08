مع حلول شهر محرم.. المواكب الحسينية تستعد لاستقبال الزوار

في محافظة النجف، تستعد المواكب الحسينية هناك لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات والدول تزامنا مع حلول شهر محرم الحرام فيما اعلنت العتبة العلوية استنفار كوادرها لتقديم الخدمات اللازمة.هل ستكرر ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال شهر محرم دون أي رقابة؟التفاصيل في هذا التقرير من السومرية مع طلال حسن.