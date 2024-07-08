مع حلول شهرِ محرم.. أسعار السلع الأساسية في الديوانية تشهد ارتفاعاً

مع حلول شهرِ محرم تشهد أسعار السلع الأساسية في الديوانية ارتفاعا ملحوظا بسبب تزايد الطلب على بعض المواد ما دفع الحكومة المحلية لتسيير فرق للسيطرة على الأسعار.هل ستنجح محاولات الحكومة بالحد من احتكار الأسعار؟.. شاهد التقرير أعلاه مع حيدر انذار.