اسعار امبير المولدات الاهلية تصل لـ 20 الف دينار في عدة محافظات عراقية

بسبب غياب الرقابة يستغل اصحاب المولدات الاهلية والحكومية حاجة المواطن، من خلال رفع تسعيرة الامبير لقرابة عشرين ألف دينار، امر اثار امتعاض وسخط الأوساط الشعبية.أعضاء مجلس المحافظة يتهمون وزارة الكهرباء.. فمن المسؤول؟أمير الخفاجي ومعه التفاصيل في هذا التقرير من السومرية