مليارات صرفت على جسور لم تنه أزمة الزحامات اليومية في بغداد

مشاريع فك الاختناق.. مراقبون : مليارات صرفت على جسور لم تنه الازمة..والشركات المنفذة تقاسمت مع الاحزاب



تشهد العاصمة بغداد حالة من الزحامات اليومية الخانقة خاصة اوقات الذروة، رغم صرف المليارات على مشاريع كان المفترض بها فك الاختناقات المرورية



كيف عبّر المواطنون عن إنزعاجهم من هذه الأزمة؟ تابعوا التقرير مع علي أحمد على السومرية للتفاصيل