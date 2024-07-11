بعد 7 سنوات على التحرير.. الفوضى والاهمال يعرقلان اعادة اعمار الموصل رغم الاموال الكبيرة المخصصة



سبع سنوات مرت على تحرير مدينة الموصل من قبضة عصابات داعش الارهابية الا ان المدينة مازالت تعاني من بطئ اعادة الاعمار فضلا عن تلكؤ ملف عودة بعض النازحين اما البنية التحتية فان اكثر من اربعين بالمئة منها غير صالحة حتى الآن بسبب جهود حكومية لا ترتقي لحجم المبالغ الطائلة التي صرفت حيث كشف نواب من نينوى عن تخصيص أكثر من اربع مليارات دولار لإعمار المحافظة خلال السنوات الماضية الا ان نسب الانجاز بعيدة جداً عن حجم الأموال المخصصة.