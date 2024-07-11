بالفيديو: مستشفى الشهيد ضاري يسجل اعتداء جديدا على كوادره

لا يزال مسلسل الاعتداء على الكوادر الطبية مستمرا رغم التحذيرات والعقوبات التي طالت المعتدين، اخرها ما تم توثيقه بكاميرات المراقبة بمستشفى الشهيد ضاري الفياض بمنطقة الحسينية.طبيب معتدى عليه يروي التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.