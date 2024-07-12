جشع التجار يشعل الأسعار في كربلاء

كربلاء.. بسبب استغلال التجار للطلب المتزايد.. ارتفاع باسعار المواد الغذائية والجهات الرقابية تتحرك لرصد المخالفين





تزايد الطلب من قبل المواطنين واصحاب المواكب على بعض المواد الغذائية تسبب بارتفاع ملحوظ في الأسعار بمدينة كربلاء ما دفع الجهات الرقابية للتحرك للسيطرة على الاسعار.



مواطنون يشتكون ومدير الرقابة التجارية يتوعد في الفيديو اعلاه.