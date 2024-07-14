خطة أمنية محكمة واستعدادات خدمية لتأمين زيارة عاشوراء في كربلاء

اعلنت عمليات كربلاء وضع خطة لتأمينِ زيارة العاشر من محرم بمشاركة اكثر من عشرين الف عنصرٍ امني، فيما استنفرت الدوائر الخدمية جهودها والياتها لتوفير متطلبات المواكب والهيئات الحسينية؟ ماذا تضمنت هذه الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الزائرينالتفاصيل في هذا التقرير مع انور العكيلي