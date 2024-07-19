الغرامات المرورية.. ملايين المخالفات ترصد بالكاميرات الذكية

بسبب توقف برنامج الغرامات.. ملايين المخالفات ترصد بالكاميرات الذكية دون علم سائقي المركبات



بسبب توقف برنامج الغرامات المرورية اصحاب، المركبات يشكون من تسجيل مخالفات لهم من خلال الكامرات الجديدة دون علمهم ما يتسبب بمضاعفة قيمة الغرامات.



كيف ردّ العقيد حيدر محمد على شكاوى المواطنين؟



التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي