صلاحيته تستمر لمدى الحياة... تعديل قانون الجواز الدبلوماسي يثير الجدل بين العراقيين

يلاقي تعديل قانون الجواز الدبلوماسي رفضا نيابيا واسعا نتيجة منحه لاشخاص عدة مدى الحياة، ناهيك عن وجود توافقات سياسية لتمريره رغم الاعتراضات الكبيرة ضدهما مصير الجواز؟ وهل سيمنح لفاشنيستات وبلوغرز؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي