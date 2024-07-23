بالفيديو: حملة واسعة لإغلاق المحلات المخالفة لشروط السلامة في بغداد‎

ملف الحرائق.. الدفاع المدني يطلق حملة لاغلاق المحال والاسواق المخالفة لشروط السلامة.

حملة كبرى اطلقتها مديرية الدفاع المدني استهدفت فيها الاسواق والاماكن التجارية الرئيسة في بغداد، الهدف منها اغلاق الاسواق والمحال المخالفة لشروط الامان والسلامة نتيجة ارتفاع اعداد الحرائق مؤخرا.

هكذا تفاعل البغداديون مع الحملة.. شاهد التفاصيل في الفيديو أعلاه.