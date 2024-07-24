هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟

مطالبات للحكومة المحلية بعدالة توزيع المشاريع بين الشركات بعيدا عن المحسوبية



المحاصصة والمحسوبية في توزيع المشاريع داخل محافظة البصرة اثارت امتعاض اتحاد المقاولين الذي طالب الحكومة المحلية بان تكون الفرص عادلة وعدم حصرها بشركات معينة



إليكم ما كشفه نائب رئيس اتحاد المقاولين احمد الحمد عن ملف المشاريع في هذا التقرير من السومرية