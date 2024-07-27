"قرار غير مدروس".. قلب بغداد معرض لخسائر مالية

في وقت اكدت فيه الامانة بان هذا القرار تم البدء بتطبيقه ولا عودة عنه.ويقول الحاج عبد الله وهو احد تجار السوق منذ صغره، أن "الإجراء متسرع وغير مدروس وسيسبب خسائر كبرى".فيما أكدت امانة بغداد من جانبها أن "الإجراء يأتي لتخفيف الزخم واعادة جمالية هذه المناطق التأريخية".وبحسب امانة بغداد فان الامر لن يشمل تجار المفرد داخل هذا السوق، بل تجار الجملة الذين سيتم إنشاء اماكن خاصة بهم بالمداخل الاربعة للعاصمة.كيف ستكون ردة فعل تجار الجملة على هذا القرار؟