بخطة ستشمل تحريك 72 خطاً.. تدشين الخط الـ 34 للباص الاحمر في بغداد

من اصل اثنين وسبعين خطا للنقل الجماعي داخل بغداد، افتتح وزير النقل رزاق محيبس خط النقل الرابع والثلاثين داخل منطقة الكسرة وسط العاصمة.فما هي التحديات التي قد تواجه الوزارة في تنفيذ الدفع الإلكتروني داخل الباصات؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية