الأشجار تُقطع بالجملة.. الإعمار يُهدد البيئة

في الوقت الذي تسعى فيه اطراف عدة لزيادة الغطاء الاخضر، تستمر عمليات قطع الاشجار الممنهجة داخل بغداد بحجة انشاء طرق وبناء مجسرات، ماينذر بكارثة بيئية من الممكن ان تزيد الوضع سوءا في السنوات المقبلةماذا كشف الخبير البيئي مخلد عبد الله للسومرية عن هذه الكارثة؟الإجابة في هذا التقرير مع علي أحمد