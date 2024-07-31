بالفيديو: الشباب العراقي في مواجهة العمالة الأجنبية

يزاحم مئات الالاف من العمال الاجانب الشباب بايجاد فرص عمل داخل القطاع الخاص، وسط ضعف فرص التعيين الحكومي نتيجة تخرج عشرات الالاف سنويا.فما هو العدد التقريبي للعمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير رسمي في العراق؟.. اليكم ما قاله المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي في هذا التقرير من السومرية.