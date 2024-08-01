هل تلجأ أمريكا لتضييق الخناق الاقتصادي على بغداد؟

عقب تكرار الخروقات الامنية.. مراقبون: واشنطن قد تلجأ لتضييق الخناق الاقتصادي على العراق



يرجح مراقبون أن تلجأ واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على العراق عقب انتهاء المهلة مع الفصائل وتجدد استهداف المقار العسكرية, فيما يحمل أخرون الحكومة مسؤولية التأخر بتحرير الاقتصاد العراقي من السطوة الامريكية.

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