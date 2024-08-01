قدسية النجف على طاولة النقاش: بين الترحيب والمخاوف

انتشار ظواهر غريبة ودخيلة على المجتمع النجفي دفع رجال دين وشيوخ عشائر اضافة الى اكاديميين لمناقشة تطبيق قرار قدسية النجف مع الحكومة المحلية، تمهيدا لطرحه الى التصويت.شاهد ما قاله نائب محافظ النجف في هذا التقرير من السومرية.