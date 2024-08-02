أصحاب المولدات يتحدّون التسعيرات الحكومية وسط ضعف العقوبات

لا يزال العديد من اصحاب المولدات داخل بغداد غير ملتزمين بالتسعيرة الرسمية، رغم الوعود والتصريحات الحكومية بفرض تسعيرة تكون ملائمة لذوي الدخل المحدود ولا تتجاوز الحد المعقول.مواطنون يشكون عبر كاميرا السومرية.