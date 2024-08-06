من الجامعات إلى شارع "الخريجين" في الشورجة.. فيديو

شارع "الخريجين" في الشورجة يغص بالعمال من حملة الشهادات.



ارتفاع نسب الخريجين وضعف فرص التعيين ولدا جيشا من العاطلين داخل البلاد، ما دفع اغلبهم للتوجه نحو الاعمال الشاقة من اجل توفير لقمة عيش كريمة.



شاهد التقرير أعلاه مع مراسل السومرية امير الخفاجي.