تدهور خدمات حي الديوم في تكريت يثير استياء السكان

تردي الخدمات.. حي الديوم وسط تكريت يعاني نقصا واضحا بالخدمات

يعاني حي الديوم وسط مدينة تكريت نقصا حادا بأبسط الخدمات الأمر الذي دفع الاهالي الى مطالبة الجهات المعنية بتوفيرها وإنهاء معاناتهم..فكيف أثر نقص الخدمات في حي الديوم على حياة سكان المنطقة؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع محمود الكنعاني.