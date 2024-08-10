نقص الخدمات يجبر أهالي تكريت على بيع منازلهم

يعاني حي الديوم وسط مدينة تكريت نقصا حادا بابسط الخدمات الامر الذي دفع الاهالي الى مطالبة الجهات المعنية بتوفيرها وانهاء معاناتهم.اهالي المنطقة يطالبون الجهات المعنية بابسط الخدمات.. شاهد هذا التقرير من السومرية