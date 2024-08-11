قانون الاحوال الشخصية يواجه اعتراضا نسويا‎

قانون الاحوال الشخصية.. نساء يعارضن الاقرار وجهات تشكك بنوايا الرفض.

عبر موجة من الاحتجاجات، نساء من النجف يرفضن قانون الاحوال الشخصية، وجهات تشكك بنوايا التظاهرات ونواياه، سجال يكشف تفاصيله تقرير طلال حسن.



