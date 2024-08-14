إبتزاز وفساد.. دفع مبلغ مالي مقابل إنجاز المعاملة في دائرة التسجيل العقاري

يشكو مواطنون من اجراءات روتينية قاتلة امام العديد من الدوائر الحكومية، والتي يستغلها المعقبون الذين يصطفون بالعشرات امام تلك المؤسسات لابتزاز المواطنينكيف ردّ المتحدث باسم وزارة العدل احمد لعيبي على الشكاوى وهل وضعت الوزارة إجراءات للحدّ من هذه المشكلة؟.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع امير الخفاجي على السومرية