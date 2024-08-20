حضور الصم والبكم في كربلاء أقوى من أي صوت!

في زيارة الاربعين.. الصم والبكم يتواصلون بلغة الاشارة وحضورهم اقوى من اي صوت

يواصل الصم والبكم تجمعهم في ساحات العزاء بذكرى اربعينية استشهاد الامام الحسين عليه السلام ليكون حضورهم اقوى من اي صوت.



كيف عبّر الصم والبكم لكادر السومرية عن إمتنانهم بالمشاركة في هذه الذكرى؟



للمزيد من التفاصيل، تابعوا هذا التقرير مع انور العكيلي.