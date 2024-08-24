مجزرة العباسية: إبادة عائلة المختار

عائلة المختار في منطقة العباسية شمال سامراء، انتهى نسلها بقتل جميع افرادها الاحد عشر.. خمسة منهم قتلوا قبل ثلاثة أعوام وستة قتلوا مؤخرا.. ليطالب الاهالي هناك بالكشف عن الجناة وان لا تسوف القضية كسابقاتها. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية