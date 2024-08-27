بعد طلاء قبة زمرد خاتون... "الثقافة" توضح!

طالب ناشطون وزارة الثقافة بالحفاظ على الاثار والتراث، بعد قضية طلاء قبة زمرد خاتون وسط التي أثارت موجة انتقادات لاذعة وغضب الكثيرين.كيف علقت وزارة الثقافة؟