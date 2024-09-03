جسور متهالكة تثير نقمة الأهالي في واسط

حال جسور المشاة وقلّتها في تزيد من نسب الحوادث، ما يثير نقمة المواطنين. في المقابل تعد الحكومة بافتتاح عدد من الجسور قريباً. وهذا ما قاله مدير البلدية للسومرية.التفاصيل في هذا التقرير لحسين موحان.