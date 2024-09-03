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جسور متهالكة تثير نقمة الأهالي في واسط
بالفيديو
تهالك جسور المشاة وقلتها على الطرق الرئيسة يرفع نسب الحوادث
2024-09-03 | 05:15
2024-09-03T05:15:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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جسور متهالكة تثير نقمة الأهالي في واسط
163 مشاهدة
تهالك جسور المشاة وقلتها على الطرق الرئيسة يرفع نسب الحوادث
حال جسور المشاة وقلّتها في
واسط
تزيد من نسب الحوادث، ما يثير نقمة المواطنين. في المقابل تعد الحكومة بافتتاح عدد من الجسور قريباً. وهذا ما قاله مدير البلدية للسومرية.
التفاصيل في هذا التقرير لحسين موحان.
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