موسم الجفاف عاد وكذلك الهجرة من الريف

الجفاف يشجع الهجرة من الريف الى المدينة ومطالبات بترشيد المياه

كما كل عام في موسم الجفاف تعاني المناطق الريفية من شحّ في المياه والسبب غياب السدود، ما يؤدي الى هجرة كبيرة من الريف الى المدينة مع تصحّر الأراضي الزراعية. فما هي الحلول برأي الناشطين والمختصين؟ تابعوها في هذا التقرير لقاسم محمد عبر السومرية.