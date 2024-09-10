مع بداية السنة الدراسية... اسعار المستلزمات المرتفعة ترهق المواطن في كربلاء

شراء الملابس وتوفير المستلزمات المدرسية عبءٌ جديد يثقل كاهل المواطن البسيط في خاصة مع ارتفاع الاسعار بشكل كبير بسبب قرب حلول العام الدراسي الجديد في وقت يرى اصحاب المحال التجارية اَن زيادة الرسومِ الكمركية وجشعَ التجارِ من اسبابِ ارتفاع الاسعار:يف وصف أصحاب المحلات حركة السوق في هذا الموسم؟شاهدوا التقرير مع انور العكيلي على السومرية للتفاصيل