"سومر أف.أم" سخّرت جميع إمكانياتها لبث مادة إعلامية متزنة!

"سومر اف. ام".. إذاعة عراقية حيوية، فنية وترفيهية وتثقيفية مستقلة، تضم فريق عمل من المبدعين.

منذ إنطلاقتها عام 2005، سخّرت إذاعة "سومر أف.أم." جميع إمكانياتها لبث مادة إعلامية متزنة، وتمكنت من نيل رضا واستحسان مستمعيها.

