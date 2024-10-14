"سأنفع أحياءكم كما موتاكم".. حفار قبور يترشح لانتخابات إقليم كردستان

من قلبِ المقابرِ، وبين مئاتِ الارواحِ التي رحلت، يرتفعُ صوتُ الشيخِ انس قائلاً: "كما نفعتُ موتاكم، سأخدمُ أحياءَكم." إنه شيخُ المقابرِ المعروفُ، الذي يخوضُ معركةً انتخابيةً في كمرشحٍ مستقلٍ، متطلعًا للفوزِ بمقعدٍ في .في حديثِه للسومرية، كشف الشيخُ أنس عن برنامجِه الانتخابي، الذي يتضمنُ مشاريعَ قوانينَ تهدفُ إلى تحسينِ حياةِ الشبابِ، مثلَ إطلاقِ سلفِ الزواجِ وتقديمِ القروضِ العقارية.