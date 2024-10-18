العطل في العراق... 34 تريليون دينار خسائر!

ملف العطل... 34 تريليون دينار خسائر البلاد بسبب العطل الرسمية وغير الرسمية







اضافة لعطل نهاية الاسبوع الرسمية, تتزاحم ايام السنة بالعطل الاضافية التي تبلغ الثابتة منها ستة عشر يوما، والطارئة فتتجاوز العشرين يوما، لتصل بذلك لمئة واربعين يوما سنويا.



ماذا كشف المعنيون للسومرية؟