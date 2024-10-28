البدء بمشروعِ تغليف المبازل النهرية في كربلاء للحد من التلوث

تراكم النفايات وانتشارِ الأمراضِ والأوبئةِ الانتقالية بات يشكل خطرا على المواطنين في كربلاء، ما دفع الحكومة المحلية للبدء بتنفيذ مشروع تغليف جميع المبازل النهرية لتحسين نظام الصرف الصحي وتقليلِ التلوثِ البيئي.ماذا كشف المدير التنفيذي للمشاريع عبر السومرية؟