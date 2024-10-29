حريق شارع الظلال... خسائر فادحة تكبدها اصحاب المحال التجارية!

اندلعت النيران في الظلال والتهمت الالاف من البضائع المخزنة داخل المحال التجارية، لتقدر الخسائر المادية بالمليارات. وقد اندلع الحريق من أحد محلات الصيانة، لتمتد الى المتاجر الأخرى.إليكم ما وثقته عدسة في هذا التقرير!