تحرش ومخدرات وإهانة... أطفال واسط يعيشون أوضاعا مأساوية!

اوضاع مأساوية يعيشُها الأطفال في واسط، حيث خلقوا ليجدوا أنفسَهم مضطرين للعملِ في الاسواق من أجل إعالة عوائلِهم. هذا الاضطرار يجعلُهم عرضة للإهانة والتحـ..رشِ احيانا من قبلِ أصحابِ النفوسِ الضعيفة، كما يتم توريضهم بقضايا تجارةِ وتر-ويجِ الممنـ.وعات.إليكم ما رواه بعض الأطفال لكاميرا السومرية!