ارتفاع الاسعار يدفع الواسطيين للتوجه نحو "البالة"‎

يشهد الملابس المستعملة او ما يعرف بـ "سوق البالة" في رواجا في الفترة الاخيرة، وذلك بسبب رخص اسعاره وجودة نوعية البضاعة مقارنة بالجديدة المستوردة.هل تُعد الأزمات الاقتصادية المتتالية هي الدافع الأكبر لإقبال المواطنين على شراء الملابس المستعملة بدلًا من الجديدة؟.. شاهد ما قاله المواطنين في هذا التقرير من .