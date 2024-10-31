حجر الاساس وضع لمشروع مجسر فلكة 83 في مدينة الصدر.. ماذا عن مشاريع الاعمار الأخرى؟

.. تحركات شرعت بها امانة لتخفيف الزخم المروري، اولها وضع حجر الاساس لمشروع مجسر فلكة ٨٣ بمنطقة الطالبية فيماذا كشف مدير المرور العامة رعد عبد عن مشاريع الاعمار الأخرى؟