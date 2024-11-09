هدم جسر المطيحة في البصرة يكشف التناقض بين الحكومات المتعاقبة

لاقى قرار الحكومة المحلية في بهدم المطيحة امتعاضًا نيابيًا كون المشروع لم يمض على تشييده أكرُ من عشر سنوات ممّا أثار تساؤلات عدّة حول الجدوى من إنشاء ثم هدمه وحجم التناقض بين المتعاقبة في ملف الخدمات.كيف علّق الاهالي على ما حصل؟ تابعوا التقرير!