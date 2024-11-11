ولادة متعثرة لطفل في واسط

يعيش وضعا مأساويا منذ الساعات الاولى على ولادته بسبب تعرّضه لكسر بالساق، ليهدد بالاصابة بمرض خبيث او قصر بقدمه بافضل الاحتمالات كما يروي ذووه.إليكم ما قالته العائلة لكادر في هذا التقرير!