الديوانية.. تلكؤ بمشاريع تأهيل الاحياء السكنية‎

توصي جهات عدة وزارة البلديات للتدقيق بأعمال الاسبانية المختصة بتأهيل الأحياء السكنية في الديوانية، خاصة بعد التلكؤ الحاصل لدى تلك في مناطق عدة.شاهد ماذا قال رئيس مجلس محمد لكادر في هذا التقرير.