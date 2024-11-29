أمانة بغداد تطلق حملات تشجير كبرى لتعويض ما تم قطعه خلال حملة الإعمار

أطلقت أمانة حملات كبرى في مختلف مناطق وأطرافها لزرع أكثر من 100 ألف شجرة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعويض الأشجار التي تم قطعها خلال حملات الإعمار والبناء في السنوات.