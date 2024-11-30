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كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
بالفيديو
آفة الفساد... عقود مشاريع الخدمات يسيطر عليها "سماسرة" فاسدون يمنعون تدخل أي جهة.
2024-11-30 | 02:40
2024-11-30T02:40:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟
365 مشاهدة
آفة الفساد... عقود مشاريع الخدمات يسيطر عليها "سماسرة" فاسدون يمنعون تدخل أي جهة.
تشهد محافظة
الديوانية
تراجعًا كبيرًا في مستوى الخدمات، بسبب سيطرة سماسرة فاسدين على عقود مشاريع الخدمات وعدم سماحهم لأي جهة بالتّدخل.
ماذا قال المراقبون لـكادر السومرية؟
المراسل
حيدر انذار
>>
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