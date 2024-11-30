كيف يتلاعب السماسرة بمصير الخدمات في الديوانية؟

تشهد محافظة تراجعًا كبيرًا في مستوى الخدمات، بسبب سيطرة سماسرة فاسدين على عقود مشاريع الخدمات وعدم سماحهم لأي جهة بالتّدخل.ماذا قال المراقبون لـكادر السومرية؟