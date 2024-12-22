بالفيديو: شوارع بغداد تتأهب للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة‎

موسم الأعياد في .. واجهات المحلات والاماكن العامة تتزين باشجار وهدايا رأس السنة الميلادية.





أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام والدخول في عام جديد، وككل عام، تستعد العائلات البغدادية للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تتجه الأنظار إلى التحضيرات وشراء المستلزمات الخاصة بهذه المناسبة وسط أجواء من والترقب.. عدسة تتجول في شوارع وتنقل أمنيات المواطنين.