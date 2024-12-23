صراع بين النقل والحكومة المحلية للاستحواذ على مطار البصرة‎.. فيديو

رغم اعتراض وزارة على قرار حكومة المحلية بالسيطرة على مطار المحافظة، يتمسك مجلس بقراره، رغم وصفه بالمخالفة الدستورية وفق رأي الوزارة.



بين محاولة سيطرة وزارة والمحافظة على مطار الدولي، تطالب جهات عدة بتحسين واقع المطار بدل الصراع على عائداته.. التفاصيل القانونية والاقتصادية مع كادر في هذا التقرير.