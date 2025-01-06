مرضى السرطان في نينوى بين الأوجاع الجسدية والأعباء المالية‎.. فيديو

النقص ببعض اجهزة علاج الامراض السرطانية في يثقل كاهل المرضى.

كلف العلاج وعدم توفر بعض الاجهزة في مستشفيات يدفعان ذوي المرضى للسفر الى محافظات اخرى ما يشكل عبئا اقتصاديا على كاهلهم.. التفاصيل في هذا التقرير من .