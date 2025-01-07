لجنة النزاهة تستعد لعرض تقرير "الفساد بمؤسسات الدولة"‎

قبيل استئناف مجلس اعماله، تترقب الأوساط النيابية التوصيات النهائية لتقرير الخاص بمتابعة ملفات الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات .وكشفت بأن الملفات المنجزة احيلت مباشرة الى القضاء، وبعضها أصدرت بها احكام بحق المتهمين.