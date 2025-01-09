توقف النظام فتأجلت المعاملات.. هذا هو الحال داخل دوائر المرور في بغداد

تعليمات جديدة يوميا يتفاجأ المراجعون بها داخل دوائر المرور، منها وقت الالكتروني الذي يتأخر عشرة ساعة يجبر فيها على العودة في اليوم التالي.. ماذا يحصل في الدوائر؟استمعوا لشكاوى المواطنين في هذا التقرير من